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بعد قليل.. انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب

الأحد، 29 يوليه 2018 09:47 ص
بعد قليل.. انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب مؤتمر الشباب
كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله
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تنطلق بعد قليل، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب أمس، الشعب المصرى بضرورة تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: "لو أنتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة".

وشدد الرئيس خلال كلمته أمس بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، على ضرورة استيعاب المواطنين لمنظومة التعليم الجديدة، كما طالب الإعلام بضرورة تكثيف الشرح وإلقاء الضوء على منظومات التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، خاصة أنها الملفات الأبرز خلال الـ4 سنوات المقبلة.

 


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