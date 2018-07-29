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الأحد، 29 يوليه 2018 05:42 ص
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امرأة تستيقظ وتجد إلى جوارها فى السرير ثعبانا طوله 3 أقدام بلندن

الأحد، 29 يوليه 2018 05:25 ص
امرأة تستيقظ وتجد إلى جوارها فى السرير ثعبانا طوله 3 أقدام بلندن ثعبان _ صورة أرشيفية
لندن أ ش أ
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فزعت امرأة فى منطقة كينغستون غرب لندن، عندما استيقظت ووجدت إلى جوارها فى الفراش ثعبانًا طوله ثلاثة أقدام.

وفور رؤيته متكورًا إلى جوارها ، صباح الاثنين الماضى ، قفزت السيدة كينغستون من الفراش وخرجت من الغرفة وأغلقتها من الخارج ثم اتصلت بجمعية الرفق بالحيوان لنجدتها.

ورجحت صحيفة (الديلى ميل) أن يكون هذا "الثعبان الملكي" غير السام هارب من حظيرة أحد الجيران الشغوفين بتربية الزواحف.

وسرعان ما وصلت إلى المنزل موظفة الجمعية المسؤولة عن ضبط مثل تلك الحيوانات، لكن الثعبان كان قد انسحب من مكانه إلى حيث لم تدرى الموظفة فما كان منها إلا أن تركت بياناتها للاتصال بها عند ظهور الثعبان مجددا.

وفى المساء التالي، تمكنت الموظفة عندما تلقت اتصالا من الإمساك بالثعبان الذى تم نقله على الفور إلى مستشفى هارمزوورث البيطرى فى لندن للفحص.

وقالت جمعية الرفق بالحيوان إنها لا تعلم بالضبط ماذا حدث، لكن الاعتقاد الأرجح أن يكون الثعبان الملكى قد هرب من صاحبه فى منطقة قريبة.

وتقول الجمعية إنها تجمع الكثير من الثعابين فى فصل الصيف حيث يتمتعون بطاقة أكثر فى الجو الدافئ كما أنها حيوانات ماهرة فى الهروب.

 


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