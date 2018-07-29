النائب العام: نقل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث قطار أسوان

القاهرة (أ ش أ)

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تعليمات بنقل فريق من أعضاء نيابة أسوان الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام الأول إلى موقع حادث قطار أسوان؛ لمباشرة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام، فى بيان اليوم الأحد، أنه عقب وقوع حادث خروج بعض عربات القطار رقم 982 المتجه من القاهرة إلى أسوان عن القضبان أمام قرية سلوى بمركز موم أمبو تم تكليف فريق من النيابة لتولى التحقيق.

كان قطار ركاب رقم 982 خرج عن مساره أمام الكيلو 809/700 بمنطقة السيد سعيد ما بين قريتى سلوا والكاجوج بكوم أمبو فى محافظة أسوان، ما أسفر عن وقوع 6 إصابات حالتهم جميعا مستقرة.