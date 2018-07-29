القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "أحمد.م.ع"26 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سنجة"، والمتهم "محمد.م.ح"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطة غب بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "حسن.م.ب"42 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"كتر"، والمتهم "محمود.ا.م"31 عاما عاطل ومقيم شارع الإسكندرية بحوزته سلاح أبيض"سنجة"، والمتهم "محمود.س.ش"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "محمود.ال.ع"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر"، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.