الصين تعلن الانتهاء من دراسة مع فلسطين بشأن إبرام اتفاق تجارة حرة بينهما

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية الانتهاء من دراسة مشتركة مع فلسطين بشأن إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الجانبين تعهدا بإكمال الإجراءات سعيا لتحريك مفاوضات رسمية فى أسرع وقت ممكن.

وقالت وزارة التجارة الصينية –فى بيان لها اليوم الأحد، أن الانتهاء من هذه الدراسة يأتى بعد توقيع نائبة وزير التجارة الصينى "تشيان كه مينج" ووزيرة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى "عبير عودة" مذكرة تفاهم فى بكين خلال الدورة الأولى للجنة الصينية الفلسطينية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى التى عقدت فى بكين الأسبوع الماضى.

وأضافت الوزارة أن الصين وفلسطين حققتا انجازات ملحوظة فى التعاون الاقتصادى والتجارى فى السنوات الأخيرة، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية إلى 69.28 مليون دولار أمريكى فى عام 2017، بزيادة 16.2% على أساس سنوي.

وكانت الدراسة بين الجانبين قد بدأت فى نوفمبر 2017 لبحث احتمال إبرام اتفاق للتجارة الحرة بينهما، وتوصلا إلى توافق حول مضامين كثيرة من نتيجة الدراسة، وسط تأكيدات من الجانبين بأن توقيع الاتفاق سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على المستويين الرسمى والشعبى.