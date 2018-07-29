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السيسي: لن نرفع سعر تذكرة السكة الحديد إلا بعد الانتهاء من تطوير المرفق

الأحد، 29 يوليه 2018 05:31 م
السيسي: لن نرفع سعر تذكرة السكة الحديد إلا بعد الانتهاء من تطوير المرفق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستكون فى وضع مختلف بحلول 30 يونيو 2022، مضيفًا: "لو خرجنا من عنق الزجاجة خلاص احنا فى المطلع النهائى وإذا تجاوزناه تبدأ الأمور تستقر لدولة بكل معايير الدولة ونظبط كل العوار الموجود فى كل شئ، ومصر هاتبقى فى وضع تانى 30 يونيو 2022".

 

وكشف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، عن تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغاز بنهاية العام الجارى، والانتهاء من شبكة الطرق والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والعلمين خلال العامين المقبلين.

 

وفيما يتعلق بملف السكة الحديد، قال الرئيس السيسي: رفضت طلب وزير النقل برفع سعر تذكرة السكة الحديد، متابعا: "لن أرفع سعر التذكرة إلا بعد الانتهاء من تطوير المنظومة بالكامل، وتشغيل العربات والجرارات الجديدة".


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