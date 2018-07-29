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السيسي: أقسم بالله لم يكن هناك أى تآمر على النظام فى عهد مرسى

الأحد، 29 يوليه 2018 05:03 م
السيسي: أقسم بالله لم يكن هناك أى تآمر على النظام فى عهد مرسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القوات المسلحة المصرية لم تتآمر على النظام السابق، وتابع: "أقول لجموع الشعب المصرى يا ترى هل كان فيه شكل تآمرى للجيش على النظام السابق حتى يسقطه.. أنا بأقسم بالله أنه لم يكن هناك أى شكل من أشكال التآمر لإسقاط الدولة فى ذلك الوقت". 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "أسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، أن الشعب المصرى هو الذى استدعى القوات الجيش فى 30 يونيو".

وتابع الرئيس: "أنا عاوز أسالكم واسمحوا لى أسأل وأرد أنا هو قبل 30 يونيو مين اللى استدعى الجيش للتدخل وإنقاذ الدولة الجيش ولا أنتم..أنتم.. نوفمبر 2012 مين الذى أستدعى الجيش لإعلان مبادرته للقوى السياسية مع الرئيس السابق محمد مرسى فى المرحلة دى..أنتم ولا الجيش ..الجيش".

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: "أنا بقول كدا ليه ..لأنه تم استدعى أنفسنا لحماية الأمن القومى المصرى..كنا متأكدين أن استمرار الواقع سيؤدى إلى تدمير الدولة المصرية".

 

 

 


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