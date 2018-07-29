الخارجية اللبنانية ترحب بإطلاق سراح الشابة الفلسطينية عهد التميمى

بيروت أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية، بإطلاق سراح الشابة الفلسطينية عهد التميمى، قائلة إنها "أثبتت أنه لا عمر ولا جنس لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى والوقوف بوجه الظلم والغطرسة".

وأضاف بيان صادر عن الخارجية اللبنانية مساء اليوم، أنه "مرة جديدة يثبت الشعب الفلسطينى قوته وعزيمته وإصراره على استعادة حقوقه ووقوفه بوجه إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى قد دون على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) قائلا: "مبروك للفتاة الشجاعة عهد التميمى خروجها إلى الحرية ، وتحية إلى كل المناضلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال ولكل الشعب الفلسطينى البطل".

كما أصدرت حركات وأحزاب وتيارات ورموز سياسية فى لبنان بيانات ومواقف رسمية مماثلة أشادت فيها بصلابة عهد التميمى وصمودها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنها تجسد نضال الشعب الفلسطينى بشكل عام ونضال المرأة الفلسطينية بشكل خاص، فى سبيل صون الحريات والكرامة واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.