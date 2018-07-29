الجيش اللبنانى يحبط تهريب 65 سورياً إلى داخل الأراضى اللبنانية

بيروت /أ ش أ/

أحبطت أجهزة الأمن اللبنانية عملية تهريب 65 شخصا سورياً، إلى الداخل اللبناني.

وتمكنت "شعبة المعلومات" بجهاز قوى الأمن الداخلي، من خلال التحريات المكثفة التى أجرتها، من ضبط حافلة فى بلدة (الصويري) الحدودية بمحافظة البقاع، وعلى متنها 65 شخصا بينهم 11 طفلا، عقب تسللهم خلسة من سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية.

كما تمكن الجهاز من ضبط متهمين اثنين سوريين من القائمين على تنفيذ عملية التهريب، فيما استطاع متهم سورى ثالث (سائق الحافلة) من الهرب، وقام الجهاز بتسليم المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.