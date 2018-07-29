التعليم: طالب بلجنة فى كفر الشيخ صور ورقة أسئلة واستقبل إجابات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى- وفندقى) الدور الثانى 2018 عن يوم الأحد الموافق 29 / 7 / 2018.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم أنه حضر جميع المنتدبين لمراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة لكل منهم ولم يتخلف أحد، وقام المنتدبين بمراجعة الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

أما بالنسبة للأوراق الامتحانية

الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، و(لا توجد) أخطاء فنية.

وفيما يخص شكاوى اللجان والطلاب وانه بالنسبة للتعليم الصناعى، تلقت الغرفة من لجنة العميد عبد الله الشرقاوى الزخرفية رقم (1727)- بأسوان ما يفيد قيام أحد الأشخاص بدخول الامتحان بدلًا من الطالب (م. ز.ر)، وقد تم القبض على هذا الشخص من قِبل الشرطة وتم عمل محضر بالواقعة، وسوف تتم متابعة نتيجة التحقيقات من قِبل القطاع.

وبالنسبة للتعليم الزراعى، تلقت الغرفة من لجنة كفر الشيخ الزراعية رقم (1223) شرق كفر الشيخ ما يفيد قيام الطالب ( م. أ.و) بتصوير الورقة الامتحانية لامتحان اللغة الإنجليزية وإرسالها عبر الواتس آب إلى أحد الأشخاص واستقبال الإجابة، وتم ضبطه واستدعاء الشئون القانونية للتحقيق معه.

بالنسبة للتعليم التجارى لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.

وبالنسبة للتعليم الفندقى لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.