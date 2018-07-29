video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"البيئة": توفير 225 معدة جديدة لجمع وتدوير وكبس قش الأرز

الأحد، 29 يوليه 2018 03:00 ص
"البيئة": توفير 225 معدة جديدة لجمع وتدوير وكبس قش الأرز د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
مع اقتراب موسم حصاد الأرز، والذى يستمر  فى الفترة من 15 أغسطس، وحتى 15 نوفمبر من كل عام، بدأت وزارة البيئة فى إعلان استعداداتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المتوقعة والناتجة عن عمليات حرق قش الأرز، والتى عادة ما تؤدى إلى تكوين السحابة السوداء سنويا.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم زيادة أعداد المعدات المستخدمة فى عمليات جمع وكبس وتدوير قش الأرز، حيث تم توفير 225 معدة جديدة، من بينها 200 مفرمة، و25 مكبس، وتفعيل منظومة الفرم على رأس الحقل للحيازات الصغيرة والتى يتعذر وصول المعدات إليها، بالإضافة إلى توفير دعم مادى عن كل طن قش أرز يتم تجميعه وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع وزراة الزراعة لدعم متعهدى قش الأرز فى (محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ).
 
ووجهت  بدراسة إمكانية إنشاء كيان لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وضمان استدامة المنظومة، كذلك بحث إمكانية الاستفادة من إعادة استخدام المخلفات الزراعية من خلال مشروع قومى يمكن من خلاله دمج أكبر عدد من الشباب وتوفير فرص عمل.
 
فيما أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وضعت عدة آليات جديدة للتعامل مع السحابة السوداء خلال هذا الموسم، حيث سيتم توفير عددًا من المفارم الزراعية سهلة الحمل للمزارعين، موضحا أن الوزراة نجحت خلال السنوات الماضية فى خلق سوق للطلب على قش الأرز من خلال استخدامه فى شركات الأسمنت كمصدر من مصادر الوقود البديل من المخلفات الزراعية إضافة إلى استخدام المزارعين للقش كعلف للحيوانات. 
 
وأشار إلى التزام الوزارة بتنفيذ خطة التكنولوجيا الحديثة لعمليات مراقبة الحرق المكشوف من خلال رصد نقاط الحرق بواسطة الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وأنظمة مراقبة السيارات بواسطة أجهزة التتبع (GPS) لمراقبة وتوجيه سيارات حملات المرور على مناطق زراعات الأرز، وتفعيل خدمة الخط الساخن والموقع الإلكترونى للوزارة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى تطبيقات المحمول والوتس آب والتليجرام لاستقبال الشكاوى من المواطنين، مؤكدا مواصلة الوزارة فى تكثيف عمليات إحكام الرقابة والرصد والمتابعة خلال هذا الموسم وخفض انبعاثات غازات الهواء من خلال التحكم فى الاشتعال الذاتى للمقالب العمومية والعشوائية وتوفير المعدات اللازمة للحد من الحرق المكشوف.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البيئة: تجميع 80% من قش الأرز وفرمه لاستخدامه كبديل للعلف

وزارة البيئة

السحابة السوداء

قش الارز

حرق قش الارز

موسم حصاد الارز




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة