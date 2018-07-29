البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان اتفاقية بقيمة 375 مليون دولار

كتب - أحمد يعقوب

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وفلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبى المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبى اتفاقية تمويل بلغت قيمتها 375 مليون يورو، حضر التوقيع غادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى إلى جانب قيادات كل من البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى تقع ضمن اولويات البنك المركزى المصرى ويوليها البنك الاهلى المصرى أهمية كبرى وذلك تماشيا مع خطة الدولة التى تستهدف تشجيع تلك الفئه من المشروعات والتى تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى وتنعكس بدورها على دفع عجلة الاقتصاد القومى، وأعرب عكاشة عن سعادته لاستمرار وتطور الشراكة بين البنك الاهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبى فى البنك الاهلى بشكل خاص وفِى الاقتصاد المصرى بشكل عام، مضيفا أن السياسات التى ينتهجها البنك الاهلى دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتى تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل اجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع ما يقارب ٤٤مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠١٨.



ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلى المصرى الذى يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبى، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساعد فى منح التمويل اللازم للمساهمة فى تطوير القطاع الخاص فى مختلف محافظات مصر كما أنها ستساهم ايضا فى تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل .