video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان اتفاقية بقيمة 375 مليون دولار

الأحد، 29 يوليه 2018 08:48 م
البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان اتفاقية بقيمة 375 مليون دولار جانب من التوقيع
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وفلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبى المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبى اتفاقية تمويل بلغت قيمتها 375 مليون يورو، حضر التوقيع غادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى إلى جانب قيادات كل من البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى.

 

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى تقع ضمن اولويات البنك المركزى المصرى ويوليها البنك الاهلى المصرى أهمية كبرى وذلك تماشيا مع خطة الدولة التى تستهدف تشجيع تلك الفئه من المشروعات والتى تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى وتنعكس بدورها على دفع عجلة الاقتصاد القومى، وأعرب عكاشة عن سعادته لاستمرار وتطور الشراكة بين البنك الاهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبى فى البنك الاهلى بشكل خاص وفِى الاقتصاد المصرى بشكل عام، مضيفا أن السياسات التى ينتهجها البنك الاهلى دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتى تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل اجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع ما يقارب ٤٤مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠١٨.
 

 ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلى المصرى الذى يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبى، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساعد فى منح التمويل اللازم للمساهمة فى تطوير القطاع الخاص فى مختلف محافظات مصر كما أنها ستساهم ايضا فى تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل .

 

 

 

WhatsApp Image 2018-07-29 at 8.16.27 PM (1)
WhatsApp Image 2018-07-29 at 8.16.27 PM

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الأهلى المصرى ينفى تعرض فرعه أسفل نقابة التجاريين للحريق

البنك الأهلى وبنك التنمية الصينى يوقعان اتفاقية تحالف مصرفى صينى عربى

البنك الأهلى يشارك بشكل فعال فى مبادرة البنك المركزى لمساندة المتعثرين

البنك الاهلى

الاتحاد الأوروبى

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

التمويل

القطاع المصرفى




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة