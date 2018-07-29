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خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى...

"الإحصاء": الدولة تخصص 16.8% من جملة استثماراتها لـ"الغاز الطبيعى"

الأحد، 29 يوليه 2018 01:06 م
"الإحصاء": الدولة تخصص 16.8% من جملة استثماراتها لـ"الغاز الطبيعى" مشروع غاز الطبيعى - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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حظى قطاع الغاز الطبيعى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث خصصت الحكومة 16.8% من جملة استثماراتها خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، لهذا القطاع، وهى أعلى نسبة استثمار مقارنة بباقى القطاعات.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتل قطاع الصناعات التحويلية الأخرى، المركز الثانى من حيث الاستحواذ على نسبة مرتفعة من جملة الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الفترة المشار إليها، إذ بلغت نسبة الاستثمار به 10.5%.

تضمن التقرير الإحصائى أيضاً، الإشارة إلى نسب الاستثمارات المنفذة فى كافة قطاعات الدولة، خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/2018، والتى أظهرت ارتفاعها فى عدد من القطاعات مقارنة بالربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017، وانخفاضها فى قطاعات أخرى.

 

قطاعات ارتفعت نسبة الاستثمارات بها
 

- قطاع الغاز الطبيعى

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 16.8% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 16.4% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الأنشطة العقارية

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 9.2% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 3.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع خدمات التعليم

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 3.8% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 2.6% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع المعلومات

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.6% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 1.4% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع التشييد والبناء

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.2% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 1% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع المياه

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.9% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 0.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع النقل والتخزين

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 9.2% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

قطاعات تراجع حجم الاستثمار بها
 

- قطاع الصناعات التحويلية

بالرغم من استحواذه على نسبة مرتفعة من جملة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/2018، إلا أن حجم الاستثمار به تراجع مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق له 2016/2017، حيث تراجعت النسبة إلى 10.5%، بعد أن كانت 13.3%.

 

- قطاع الاستخراجات

لم يتم الاستثمار به خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، فيما استحوذت الاستثمارات به على 3.1% من جملة استثمارات الدولة المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الكهرباء

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 8.5% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 25.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع تجارة الجملة والتجزئة

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.5% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 0.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الزراعة

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 3.5% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 4% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الخدمات

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 2.1% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 4.9% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الاتصالات

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 3.4% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 3.6% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الخدمات الصحية

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 2.3% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 2.6% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع الصرف الصحى

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.2% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 1.6% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

- قطاع البترول الخام

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.8% من جملة استثمارات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 3.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

 

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نسب الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018

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