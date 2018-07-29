اتحاد الصناعات: عودة توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية مرة أخرى

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صرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية بأن سيتم العودة إلى نظام توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية مرة أخرى بعد التوقف الذى تم بالاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لتهدئة الأسعار وعدم الضغط على سوق الأرز، مشيرا إلى أن الأسعار فى حالة استقرار نظراً لبدء عملية حصاد المحصول الجديد من الأرز.

وقال شحاتة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن باقى الإنتاج من محصول 2017 / 2018 وإنتاج 2018 / 2019 سيكفى الاستهلاك المحلى حتى أكتوبر 2019 .

وأشار رئيس الشعبة إلى أنه لن يكون هناك عجز بالأرز المصرى مع استمرار استيراد كميات الأرز من الخارج للقضاء على أى عملية احتكار وإخفاء لسلعة الأرز، واستقرار الأسعار على مدار العام.