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إزالة 12 حالة تعدى على أراضى الدولة بمركز المنشأة بسوهاج

الأحد، 29 يوليه 2018 09:55 ص
إزالة 12 حالة تعدى على أراضى الدولة بمركز المنشأة بسوهاج إزالة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 12 حالة تعدى على أراضى حماية النيل وأملاك الدولة بناحية مركز المنشأة، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها لصالح المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
 
ومن جانبه قال صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة أنه تم القيام بحملات إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 8 حالات تعد على أراضى حماية النيل بناحية قرية النويرات التابعة للعسيرات بمركز المنشأة، بالتعاون مع مشرفى حماية النيل، وباستخدام معدات الوحدة، كما تمت إزالة 4 حالات تعدى بمساحة أربعة قراريط بلوك أبيض ناحية قرية جزيرة المنتصر، بالاشتراك مع مجلس قروى روافع العيساوية ومسئولى الأملاك بالوحدة.
 
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدى للتعديات بكافة أنواعها وأشكالها وخاصة أملاك الدولة والأراضى المخصصة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية والتى تخدم فى المقام الأول المواطن السوهاجى، وتساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

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