وزير قطاع الأعمال العام يبحث موقف سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على جدية الوزارة، والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد مصطفى، والقابضة للصناعات الكيماوية المحاسب عماد الدين مصطفى، والقابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع.

تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث - والتى تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة - ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.





كما أكد الوزير على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لكافة الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.

جدير بالذكر ان اجمالى ديون شركات قطاع الاعمال يصل الى نحو 4 مليار جنيه لصالح مختلف الجهات.