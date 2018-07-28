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وزير التعليم: هدفنا الأساسى هو الأطفال.. ونفكر فى تدريب 200 ألف معلم بأغسطس

السبت، 28 يوليه 2018 05:17 م
وزير التعليم: هدفنا الأساسى هو الأطفال.. ونفكر فى تدريب 200 ألف معلم بأغسطس طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب إبراهيم حسان _ محسن البديوى _ ريهام عبد الله
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أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن سعادته بالتواجد فى مؤتمر الشباب، بجامعة القاهرة، قائلا: "يشرفنى وجودى فى جامعة القاهرة، لأنى ابن هذا المكان، ووالدى كان أستاذ هنا، ودا مكان عزيز جدا على قلبى".

وقال شوقى خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هدف استراتيجية الوزارة الأساسى هو الأطفال، مشددًا على أن ثروة مصر الحقيقة فى أطفالها.

وتابع :"مش عايزين كثافات فى الفصول، المجتمعات اتغيرت، والمسافة بينا وبين العالم الخارجى بتزيد، الوظائف اللى فى المستقبل اتغيرت.. لازم نعد الطفل لعالم فيه خيال".

وتابع :"المرحبة الابتدائية منظومة ضخمة تشكل 40% من قطاع التربية والتعليم، ويوجد 22 مليون طالب بمنظومة التربية التعليم، ويتم صرف تغذية بصورة يومية لمليون طفل، ولدينا مليون و300 ألف معلم، و55 ألف مدرسة، ونفكر فى تدريب 200 ألف معلم فى أغسطس المقبل".


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