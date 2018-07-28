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وزير التعليم لـ"طلاب أولى ثانوى: "استمتعوا بالنظام الجديد"

السبت، 28 يوليه 2018 06:06 م
وزير التعليم لـ"طلاب أولى ثانوى: "استمتعوا بالنظام الجديد" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب أيمن رمضان
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طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الأول من الثانوية العامة، وطالبهم بعدم الانزعاج من التغيير فى المنظومة، مناشدًا جميع الطلاب الاستمتاع بالتجربة الجديدة، وتطوير مهارتهم، كون الدرجات لن تحتسب على المجموع الكلى، وتابع:"بقول للطلاب اللى داخلين أولى ثانوى العام المقبل استمتعوا بالنظام الجديد، لأن الدرجات لن تحسب على المجموع النهائى".

وأضاف "شوقى" خلال كلمته بجلسة "إستراتيجية تطوير التعليم"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب،المنعقد على مدى يومين بجامعة القاهرة،وتابع:" لما قلنا أن التعليم متعة الناس ضحكت علينا مع أن التعليم المفروض يكون متعة"، موضحاً أن المنظومة الجديدة توجه الطلاب إلى البحث والاستمتاع من أجل تطوير مهاراتهم التعليمية.

وفى السياق ذاته قال "شوقى"، إنه فى المرحلة ما بعد الإعدادية55% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الفنى و45% يذهبون إلى التعليم العام، ومن أجل ذلك ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تطوير التعليم الفنى إلى مدارس التكنولوجية  التطبيقية بالتنسيق مع وزير التعليم العالى الأمر الذى يؤهل الخريج على الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية نظراً لطرق التعليم الحديثة التى يتم العمل بها فى هذه المدارس، وتابع:"التعليم الفنى السابق كان مشتتاً".


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وزير التربيه والتعليم

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جامعة القاهرة

طارق شوقى

الثانويه العامه




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