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وزير التعليم: توفير أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى مجانا

السبت، 28 يوليه 2018 05:45 م
وزير التعليم: توفير أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى مجانا وزير التربية والتعليم
كتب محمد شرقاوى
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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، توفير بنوك أسئلة لقياس مهارة فهم الطلاب فى الامتحانات، وأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، قبل بداية الدراسة فى 22 سبتمبر مجانا برعاية من الدولة، بالتعاون  مع وزارة الاتصالات، التى نفذت بالفعل توصيل الإنترنت لـ700 مدرسة حتى الآن.

وأضاف طارق شوقى،شوقى خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتوفير الإنترنت لجميع مراكز الشباب أو قصور الثقافة لتوفير التواصل الطالب ببنوك المعرفة على التابلت، مؤكدا أن التابلت سيكون مع الفقير والغنى فى جميع مدارس الحكومية.

 


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طارق شوقى

وزير التعليم

التابلت

الصف الاول

وزارة الاتصالات




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