وزير التعليم بمؤتمر الشباب: "لن يكون هناك ثانوية عامة فى 2020 - 2021"

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى – محمد تهامى زكى - ريهام عبد الله

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استراتيجية تطوير التعليم وجهود الدولة لتطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستبنى نظاما تعليميا جديدا لجمهورية مصر العربية، وأجيال قادرة على التعلم وتلقى التعليم الراقى، وهذا ما سيتم تحقيقه فى سبتمبر المقبل لأطفال مصر.

وكشف خلال مشاركته بجلسة بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تغيير نظام التقييم، وبحلول 2020 - 2021 لن يكون هناك ثانوية عامة، وتغيير المرحلة الثانوية بالكامل، بالإضافة للخمس سنوات الأولى بالمرحلة الابتدائية، وبالتالى سيتم حل 50% من المشكلة الحالية خلال 3 سنوات.

وتابع:"سيتم البدء فى النظام الجديد فى شهر سبتمبر المقبل، وفى 2020 - 2021 لن يكون هناك ثانوية عامة، وبحلول 2026/2027 سيتفرغ النظام القديم من الطلاب الموجودين فيه".