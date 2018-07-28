هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر على سواحل السودان

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أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، رصد هزة أرضية اليوم السبت، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فى عمق البحر الأحمر على بُعد 160 كلم من ميناء بورتسودان.

وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى - أن محطات رصد الزلازل التابعة للهيئة فى كل من مناطق (محمد قول - أبوحمد - مَروى - جبل الأولياء) رصدت هزة أرضية فى عمق البحر الأحمر فى تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.

وكشف مدير عام الهيئة محمد أبو فاطمة - بحسب البيان - أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وأرجع الهزة إلى التركيب الجيولوجى الممتد من غرب إفريقيا إلى شمال شرق السودان، الذى يتقاطع مع صدع البحر الأحمر ويمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق بالبلاد.