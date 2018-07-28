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مسئول فلسطينى: مؤتمر المشرفين بالجامعة العربية يبحث آليات حل أزمة "الأونروا"

السبت، 28 يوليه 2018 09:54 ص
مسئول فلسطينى: مؤتمر المشرفين بالجامعة العربية يبحث آليات حل أزمة "الأونروا" الأونروا - أرشيفية
أ ش أ
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولى، أن مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين، سيبحث بشكل مستفيض الأزمة المالية التى تعانى منها وكالة الغوث الدولية، والبحث عن آليات تساعد الوكالة للخروج من أزمتها لمالية دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التى هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد فى القرار 194.

وقال أبو هولى - فى بيان صحفى اليوم السبت - إن أعمال الدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة للاجئين ستبدأ صباح غد فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى القاهرة بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، مشيرا إلى أهمية المؤتمر كون توصياته تقدم دوريا لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب لإقرارها.

وأوضح أن ملف اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم فى الدول العربية المضيفة وخاصة فى سوريا ولبنان والأزمة المالية التى تواجه وكالة الغوث وقراراتها الأخيرة المتعلقة بوقف بعض برامجها وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف عقود عمل ما يقارب 1000 موظف يعملون على موازنة الطوارئ ستكون حاضرة فى المؤتمر، متوقعاً أن يكون هناك توصيات هامة بخصوص ذلك.

وأشار إلى أن المؤتمر سيواصل أعماله لمدة 5 أيام لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعماله من ضمنها قضية القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس وأهلها وعلى المسجد الأقصى ومحاولات تهويدها علاوة على قرار الحكومة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية فى الخان الأحمر وجبل البابا وتجمع أبو نوار وغيرها من التجمعات البدوية التى تقع ضمن حدود القدس، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني، وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس لتنفيذ مشروع القدس الكبرى.

وتابع أبو هولى، أن المؤتمر سيقف أمام تقرير قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة حول متابعة توصيات الدورة (99) السابقة لمؤتمر المشرفين.كما سيناقش أيضا متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والاستيطان الإسرائيلى والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصرى، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأوضاعها المالية والتنمية فى الأرض الفلسطينية، إضافة إلى متابعة توصيات الدورة "78" لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة (101) المقبلة لمؤتمر المشرفين.

وسيترأس أعمال دورة المؤتمر الدكتور أبو هولى الذى يترأس وفد دولة فلسطين الذى يضم كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون، ورئيس قطاع الإعلام والدراسات فى دائرة شؤون اللاجئين سعيد سلامة، وسيقدم وفد دولة فلسطين، مجموعة من التقارير المتخصصة حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وعلى وجه الخصوص أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى المخيمات الفلسطينية فى الدول العربية المضيفة وتطورات الأزمة المالية لوكالة الغوث عقب تخفيض الإدارة الأمريكية لمساهماتها فى دعم ميزانيتها علاوة على تقرير يتضمن الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والاستيطان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى الفلسطينية لمحتلة عام 1967 والعدوان الإسرائيلى المتواصل على شعبنا الفلسطينى.


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