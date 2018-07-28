مجلس مدينة أرمنت ينفذ 8 قرارات إزالة على أملاك الدولة غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، حيث نفذت الوحدة 8 قرارات إزالة ما بين تعديات بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة.

وتضمنت القرارات إزالة التعديات بقرى الرياينة والرزيقات والمحاميد قبلى وبحرى، ومنها 3 حالات أزالة تعديات بالزراعة على أرض الدولة بمساحة أجمالية قدرها 5 أفدنة ، وعدد 5 حالات إزالة تعدي مبانى بمساحة 1558 متر مربع ، مستردة لصالح أراضى أملاك الدولة ، وتم تحرير المحاضر ، وأتخاذ الأجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشارك فى الحملة نائب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، ومدير أدارة الأملاك، ومدير أدارة النظافة بالمركز، والتنسيق مع ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ويأتي ذلك فى اطار الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة.