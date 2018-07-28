video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة أرمنت ينفذ 8 قرارات إزالة على أملاك الدولة غربى الأقصر

السبت، 28 يوليه 2018 12:20 م
مجلس مدينة أرمنت ينفذ 8 قرارات إزالة على أملاك الدولة غربى الأقصر رئيس المدينة يشارك في حملات ازالة تعديات اراضي الدولة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، حيث نفذت الوحدة 8 قرارات إزالة ما بين تعديات بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة.

وتضمنت القرارات إزالة التعديات بقرى الرياينة والرزيقات والمحاميد قبلى وبحرى، ومنها 3 حالات أزالة  تعديات بالزراعة على أرض الدولة بمساحة أجمالية قدرها 5 أفدنة ، وعدد 5 حالات إزالة تعدي مبانى بمساحة 1558 متر مربع ، مستردة لصالح أراضى أملاك الدولة ، وتم تحرير المحاضر ، وأتخاذ الأجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشارك فى الحملة نائب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، ومدير أدارة الأملاك، ومدير أدارة النظافة بالمركز، والتنسيق مع ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ويأتي ذلك فى اطار الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى 8 معلومات.. تعرف على مشروع مساكن مدينة الشمس شمالى محافظة الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار مصر

مدينة ارمنت

اخبار المحافظات

ازالة تعديات بارمنت




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة