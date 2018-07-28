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السبت، 28 يوليه 2018 07:14 ص
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قاض أمريكى يثنى على الحكومة بعد التزامها بمهلة لمّ شمل عائلات المهاجرين

السبت، 28 يوليه 2018 07:00 ص
قاض أمريكى يثنى على الحكومة بعد التزامها بمهلة لمّ شمل عائلات المهاجرين عناصر من الشرطة الامريكية
لوس انجليس (أ ف ب)
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أثنى قاض فدرالى أمريكى، الجمعة على الحكومة الأميركية لاتمامها لمّ شمل 1800 طفل مهاجر مع عائلاتهم بعد تفريقهم عنها عند الحدود مع المكسيك، بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لكنه طالب ان يتم التركيز الآن على 400 طفل لا يزالون قيد الاحتجاز بعد ترحيل اولياء امورهم.

وتحدث القاضى دانا سابرو بعد يوم من الكشف عن ان المئات من عائلات المهاجرين لم يتم لمّ شملها بعد تفريقها جراء سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثيرة للجدل وغير المتسامحة تجاه المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يملكون وثائق.

وكان القاضى سابرو امر بلمّ شمل جميع عائلات المهاجرين المؤهلين بحلول الساعة السادسة مساء (22,00 ت ج) من يوم الخميس. وقال مسؤولون انه فى الوقت الذى عاد فيه 1,820 طفلا فى عمر الخمس سنوات واكثر الى ذويهم، فان المئات لا يزالون قيد الاحتجاز.

وأكدت الحكومة، أنها التزمت بالمهلة النهائية، وقالت ان عائلات الاطفال الباقين غير مؤهلين لعدة اسباب منها عدم تأكيد صلاتهم العائلية او لان لاحد ذويهم سجل اجرامى او يعانى من مرض معد او لم يتم العثور عليه.

ووافق القاضى سابرو على ان "العملية قد اكتملت"، وقال ان الحكومة "تستحق الكثير من التقدير فى هذا الخصوص" لالتزامها بالمهلة النهائية.

لكنه شدد ان "المرحلة الثانية" يجب ان تكون العثور على العائلات المرحّلة، اما "المرحلة الثالثة" فيجب ان تكون وضع وثيقة تضمن عدم "حصول هذا مرة ثانية".

 


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لمّ شمل عائلات المهاجرين

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