فى 8 معلومات.. تعرف على مشروع مساكن مدينة الشمس شمالى محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس أحمد النخيلى وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى مساكن الشمس بمدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر تمهيداً للإعلان عنها وفتح التقدم لها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل مشروع مساكن مدينة الشمس المقرر فتح باب التقدم لها مستقبلاً:-

1- يقع مشروع مساكن مدينة الشمس فى منطقة المدامود التابعة لمركز الزينية

2- تضمن مساكن الشمس 78 عمارة بإجمالى 1848 وحدة سكنية

3- العمل فى تلك المساكن بلغ نسبة تنفيذ حوالى 98%

4- ستعلن وزارة الإسكان بعد إنهاء العمل فتح التقديمات للمساكن فى بنك الإسكان والتعمير حتى يتم إختيار المستحقين وفقاً للشروط التى تضعها الوزارة

5- محمد بدر محافظ الأقصر يتابع أولاً بأول سير الأعمال الإنشائية

6- المحافظ أكد فى زيارته المتكررة على توصيل المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمساكن بالكامل

7- الشركة المنفذة للمشروع هى "الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة"

8- تم العمل على إقامة طريق بديل موازى يسهل الوصول إلى مدينة الشمس