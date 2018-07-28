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فى 6 معلومات.. اعرف كيف تتحول مصر لناقل هام للطاقة بأوروبا

السبت، 28 يوليه 2018 03:55 م
فى 6 معلومات.. اعرف كيف تتحول مصر لناقل هام للطاقة بأوروبا الربط الكهربائى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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ترصد "اليوم السابع" لقرائها على ما يريدون معرفته عن مشروع الربط الكهربائى مع قبرص وأهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر، وكيف سيساهم فى أن تتحول مصر لمحور الطاقة بالعالم.

 

وفيما يلى بعض النقاط التى تبين أهمية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص:

1- تستهدف مصر أن تتحول إلى نقطة انطلاق للطاقة الكهربائية بالعالم من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا والذى يبدأ بالربط مع قبرص.
2- تلقت وزارة الكهرباء من الشركة القبرصية التى ستتولى تنفيذ مشروع الربط الدراسات الخاصة بالمشروع لتقيمها من قبل الجانب المصرى.
3- تستهدف وزارة الكهرباء توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الجانب القبرصى خلال شهر يوليو القادم.
4- تتراوح قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر و قبرص ما بين 2000-3000 ميجا وات.
5- يتم تحديد سعر الكيلو وات ساعة بالأسعار العالمية بالعملة الصعبة وعلى 3 مستويات الأول فى اوقات أدنى حمل والحمل المتوسط و الثالث سيكون بأعلى سعر وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.
6-   يتيح مشروع الربط الكهربائى مع قبرص الربط بين مصر و اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

قبرص

الربط الكهربائى

محمد شاكر

سفير قبرص بالقاهرة

الربط الكهربائى بين مصر و أوروبا




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