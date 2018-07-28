صور.. محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجنازة على شهيد الوطن ويتقدم الجنازة العسكرية

الدقهلية – شريف الديب

أدى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، صلاة الجنازة بمسجد النصر بقرية كفر الشراقوة مركز ميت غمر عقب صلاه الظهر اليوم السبت، على جثمان شهيد الإرهاب بسيناء الرائد رامى عبد المنعم إبراهيم الجوهرى، أثناء تأديته واجبه الوطنى فى التصدى للإرهاب الأسود.

وتقدم محافظ الدقهلية، الجنازة العسكرية الكبيرة للشهيد التى انطلقت من أمام مسجد النصر بالقرية مسقط رأس الشهيد، يرافقه العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، القيادات العسكرية، القيادات التنفيذية، ورددت جموع المواطنين المشاركين فى الجنازة هتافات "لا إله الا الله الشهيد حبيب الله" وبعد انتهاء الجنازة العسكرية حملت سيارة المطافئ "جثمان الشهيد" ملفوفا بعلم مصر.

وأصدر الشعراوى، القرار رقم 483 لسنه 2018، باطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر الشراقوة للتعليم الأساسي تخليدا لذكراه، موجهاً رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بسرعه اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة المذكورة وتعليق بانر فورا باسمه.

وأكد محافظ الدقهلية أن أبناء محافظة الدقهلية يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، وقال إن جموع الشعب المصرى يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها فى مواجهة الإرهاب الغادر.

وأشاد المحافظ ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة فى التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالى ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال الشعراوي، إنه على المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، دعمًا كاملاً فى حربها ضد التطرف والإرهاب، موضحًا أن الجماعات الإرهابية متعطشة دائمًا لسفك الدماء، فأصبحوا بذلك مفسدين فى الأرض، يستحقون لعنة الله فى الدنيا والآخرة.