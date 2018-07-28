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السبت، 28 يوليه 2018 11:39 ص
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رفع كفاءة 6 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

السبت، 28 يوليه 2018 11:29 ص
رفع كفاءة 6 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية محطات مياه -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لـ6 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الشركة لتطبيق معايير الجودة، ورفع أداء تشغيل وصيانة المحطات، والارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

 

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أنه تم رفع كفاءة 3 محطات لمياه الشرب، وهى: محطة بنها المرشحة، لتعمل بكامل طاقتها 68 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 400 ألف نسمة، بمدينة ومركز بنها، ومحطة العبادلة المرشحة لتعمل بكامل طاقتها 68 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 591 ألف نسمة، بمدينة ومركز طوخ، ومحطة القناطر الخيرية المرشحة لتعمل بكامل طاقتها 68 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 505 آلاف نسمة، بمدينة ومركز القناطر الخيرية.

 

وأضافرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم أيضاً رفع كفاءة 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وهى، محطة معالجة بلتان (الصبايحة)، لتعمل بكامل طاقتها 20 ألف م3/يوم، لخدمة حوالى 9 آلاف نسمة، بقرى الوحدة المحلية "بلتان وكفر منصور" بمركز طوخ، ومحطة معالجة دملو، لتعمل بكامل طاقتها 6 آلاف م3/يوم، لخدمة حوالى 23 ألف نسمة، بمناطق (دملو – ميت الحوفيين)، ومحطة معالجة قها، لتعمل بكامل طاقتها 10 آلاف م3/يوم، لخدمة حوالى 48 ألف نسمة، بمدينة قها.


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