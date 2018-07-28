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السبت، 28 يوليه 2018 11:37 ص
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انقطاع مياه الشرب عن 10 قرى بكوم امبو بأسوان بسبب قطع بالكابل الكهربائى

السبت، 28 يوليه 2018 11:21 ص
انقطاع مياه الشرب عن 10 قرى بكوم امبو بأسوان بسبب قطع بالكابل الكهربائى قطع المياه -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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شهدت قرى ونجوع غرب مدينة كوم أمبو بمحافظة اسوان، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب عن هذه القرى والبالغ عددها اكثر من 10 قرى.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم يعيشون فى معاناة عطش ونقص مياه لمدة تزيد عن 5 ساعات، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها محافظة أسوان خلال فصل الصيف، موضحين بأن المسئولين كان يجب عليهم إبلاغ المواطنين بانقطاع المياه حتى يمكنهم أخذ احتياطاتهم من توفير المياه فترة الانقطاع.

من جانبه، أوضح عادل طلحة رئيس مدينة كوم أمبو، بأن انقطاع المياه سببه قطع مفاجئ فى الكابل الكهربائى المغذى لمحطة مياه فطيرة، ويقوم مسئولو الأعطال بحل المشكلة لإعادة تشغيل المحطة وعودة المياه للمنازل مرة أخرى.

 


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