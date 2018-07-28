اليوم.. النطق بالحكم على متهم بأحداث الألف مسكن

كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف الألف مسكن.

وتعقد الجلسة بعضوية بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين. ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.