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السبت، 28 يوليه 2018 10:10 م
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الصحة: مصر وضعت 3 محاور رئيسية متكاملة للقضاء على فيروس سى

السبت، 28 يوليه 2018 07:15 م
الصحة: مصر وضعت 3 محاور رئيسية متكاملة للقضاء على فيروس سى هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت أمل علام تصوير محمود فخرى
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بمناسبة اليوم العالمي للفيروسات الكبدية ، نظمت منظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية اليوم السبت بالقاهرة الموافق يوم 28 يوليو فى اليوم العالمى لفيروس سى ، وذلك بتنظيم احتفالية بحديقة الأزهر.

 تم خلال اليوم إجراء تحليل مجانى لفيروس سى لجميع المتواجدين والراغبين من جمهور الحديقة، كما تضمن اليوم تنظيم ماراثون جرى يشارك فيه الجمهور، بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات المصورة طوال اليوم للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسى

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفنى لقطاع الطب الوقائى، خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، إن وزارة الصحة تضع على رأس أولوياتها البرنامج الرئاسى للقضاء على فيروس سى، وإعلان مصر خالية من هذا المرض.

وقال إن من أهم نجاحات الدولة الانخفاض الملحوظ فى انتشار فيروس سى، حيث أنه طبقا للمسح الصحى السكانى لعام 2008 كان المصابون حوالى 14.5% ووصل الآن إلى 4.4 % وذلك يدل على الإرادة السياسية المتمثلة فى مبادرة الرئيس السيسى فى القضاء على فيروس سي، واهتمام وزارة الصحة والسكان بالوقاية ومنع العدوى بفيروس سى ، وعلاج المصابين منهم ، ضمن استراتيجية متكاملة تتمثل فى 3 محاور:

المحور الأول : الوقاية من الاصابة بالمرض ، ضمن البرنامج القومى لمكافحة العدوى .

والمحور الثانى المسح المجتمعى لاكتشاف الاصابة بالمرض بين المواطنين ،والمحور الثالث برنامج متكامل لعلاج المصابين بالمرض من خلال مراكز علاج فيروس سى المنتشرة بجميع المحافظات.

يذكر أن الاحتفالية حضرتها الدكتورة أحلام حنفى رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة .

 


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اليوم العالمى للفيروسات الكبدية

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