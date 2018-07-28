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التعليم: اليوم بدء امتحانات الدور الثانى التحريرية للدبلومات الفنية

السبت، 28 يوليه 2018 04:00 ص
التعليم: اليوم بدء امتحانات الدور الثانى التحريرية للدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم السبت الموافق 28/7/2018 تبدأ امتحانات الدور الثانى التحريرية للدبلومات الفنية، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018.

 

ومن جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفنى، أنه قد تم إعداد لجان امتحانات الدور الثانى لدبلوم التعليم الفنى (صناعى ـ زراعى ـ تجارى ـ فندقى) للعام الدراسى 2017/2018، مشيرًا إلى أنه سوف تعقد امتحانات العملى للدور الثانى عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018، وأن أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى التجارى والفندقى تبدأ يوم الجمعة الموافــــــــــق 10/8/2018، وأعمال تقدير الدرجـات للتعليم الفنى الزراعى تبدأ يوم السبت الموافق 11/8/2018، بينما تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى الصناعى يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018.

 

كما أوضح مجاهد، أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته "نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (20) لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفنى بنوعياته "نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس" (19) لجنة.

 

وبالنسبة لأعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية، أشار مجاهد إلى أن إجمالى طلاب التعليم الصناعى (117507) طالبًا وطالبة، وعدد طلاب التعليم الزراعى (36055) طالبًا وطالبة

 

كما بلغ عدد طلاب التعليم التجارى (79747) طالبًا وطالبة، وعدد طلاب التعليم الفندقى (6007) طلاب وطالبات، ويبلغ إجمالى عام عدد المتقدمين (239316) طالبًا وطالبة.

 

أما بالنسبة لأعداد اللجان بجميع القطاعات، فيبلغ إجمالى عدد لجان التعليم الصناعى (233) لجنة أصلية، وإجمالى عدد لجان التعليم الزراعى (65) لجنة أصلية، أما إجمالى عدد لجان التعليم التجارى فيبلغ (114) لجنة أصلية، بينما يبلغ إجمالى عدد لجان التعليم الفندقى (7) لجان أصلية، وإجمالى عام عدد اللجان (419) لجنة أصلية.

 

ولفت مجاهد إلى أن أعداد مراكز توزيع الأسئلة كالتالى: إجمــالى عام (33) مركزا (27 محافظة + 6 إدارات (القاهرة – الجيزة)، وإجمالى الأعضاء (1085) عضوًا بالمحافظات، و(285) عضوًا بإدارات القاهرة، والجيزة (1360) عضوًا، كما تبلغ أعداد مقدرى لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير: إجمالى مقدرى التعليم التجارى (4350) مقدرا، وإجمالى مقدرى التعليم الفندقى (700) مقدر، بينما يبلغ إجمالى مقدرى التعليم الزراعى (1225) مقدرا، وإجمالى مقدرى التعليم الصناعى (3750) مقدرا، والإجمــالى العـــــام يبلغ (10025) مقــــدرا، كما يبلغ إجمالى المنتدبين للجان سير التعليم التجارى (11690) عضوًا، وإجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الفندقى (1440) عضوًا، وإجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الزراعى (3224) عضوًا، ويبلغ إجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الصناعى (18320) عضوًا، بإجمــالى عــام (34674 )عضـوًا.

 

 كما أكد مجاهد، أن أعداد المواد الامتحانية (تجارى – فندقى - زراعى – صناعى) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس كالتالى: إجمالى المواد النظرى (614) مادة، وبالنسبة للمواد العملية (94) مادة ليصبح الإجمالى العام(708) مواد.

 

كما شدد مجاهد على الالتزام بتعليمات اللجنة المركزية لامتحانات التعليم الفنى، وأنه على رؤساء لجان سير الامتحان التنبيه، مشددًا على الطلاب والطالبات بعدم اصطحاب التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان، أو أى وسيلة إلكترونية أخرى حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا للقانون الذى أصدره فخامة الرئيس والقرار الوزارى الخاص بإلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ويتم إعلان ذلك فى مكان واضح للطلاب والطالبات باللجنة، وسيتم متابعة امتحانات الدور الثانى من السادة مديرى عموم النوعيات، ومديرى عموم تنمية المواد وموجهى العموم بالقطاع، وسيتم التعامل بكل الحزم مع أى بلاغات تصل عن أى ممارسات خاطئة خلال امتحانات الدور الثانى.


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التربية والتعليم والتعليم

امتحانات الدور الثاني

الدبلومات الفنية




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