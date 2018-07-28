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التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

السبت، 28 يوليه 2018 09:29 ص
التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
أ.ش.أ
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يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد غد الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2017 - 2018. 
 
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أنه من المقرر أن يتم قبول طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78% ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر أي بنسبة 51ر69% لأقل من 328 درجة ويصل عدد طلاب هذه المرحلة 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.
 
 
 

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