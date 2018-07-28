التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد غد الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2017 - 2018.
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أنه من المقرر أن يتم قبول طلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78% ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر أي بنسبة 51ر69% لأقل من 328 درجة ويصل عدد طلاب هذه المرحلة 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.
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