هل يرتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل بسبب مضيقى باب المندب وهرمز؟

كتب حسن رمضان

حالة من الترقب الشديد تسود العالم بعد قرار السعودية بوقف مرور شحناتها النفطية عبر مضيق بابا المندب، وتلويح إيران بغلق مضيق هرمز ردا على عقوبات ترامب عليها، وحدوث حالة من القلق داخل أسواق النفط العالمية نتيجة لأهمية تلك المضائق وتأثيرها على حركة تجارة النفط الدولية.

وقأوقفت المملكة العربية السعودية مرور شحنات النفط التابعة لها عبر مضيق باب المندب بشكل مؤقت، وذلك بعد هجوم الحوثيين على ناقلتيين تابعتين لشركة النقل البحرى السعودية والتى كانت تحمل حوالى 4 ملايين برميل نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.

واستعرض تقرير لقناة cnbc أهمية مضيق باب المندب ومدى تأثير ذلك القرار على اسواق النفط العالمية، حيث يتم مرور حوالى 8% من شحنات النفط على مستوى العالم من خلاله بحمولة حوالى 4.8 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 32% من الشحنات لمضيق هرمز بحمولة حوالى 19 مليون برميل يوميا، و28% مضيق ملقا، و10% بقناة السويس.

وجاءت ردة فعل اسواق النفط سريعه على هذا القرار حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.90%، وخام نايمكس بنسبة 0.30%.

وأوضح التقرير أن تلويح إيران بغلق مضيق هرمز ردا على سياسات ترامب العقابية لها هو أمر قد يغير حال سوق النفط العلمى حيث يعتبر مضيق هرمز من أهم المنافذ لتصدير شحنات النفط على مستوى العالم حيث تمر به حوالى 32% من شحنات النفط المصدرة بحوالى 19 مليون برميل يوميا، ويمر به 90% من صادرات نفط دول الخليج، و35% من الصادرات النفطية المتجه لليابان، و14% لكوريا الجنوبية، و30% صادرات غاز طبيعى، بالاضافة إلى 2.5 مليون برميل يوميا صادرات نفط ايرانية.

واستعرض التقرير حجم تجارة النفط عبر المنافذ البحرية العالمية، حيث يمر بمضيق هرمز 19 مليون برميل يوميا، ومضيق ملقا 16 مليون برميل يوميا، ورأس الرجاء الصالح 5.8 مليون برميل يوميا، وقناة السويس 5.5 مليون برميل يوميا، وباب المندب 4.8 مليون برميل يوميا، والمضائق الدنماركية 3.2 مليون برميل يوميا، والمضائق التركية 2.2 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير دور خطوط الانابيب النفطية فى القيام بدور الخطوط البديلة لنقل النفط، حيث تبلغ قدرة الضخ القصوى لتلك الانابيب لدول الخليج 7.1 مليون برميل يوميا، وتستخدم السعودية وابو ظبى نصف تلك القدرات وتستخدم العراق ثلث القدرات.

وبالنسبة لتوجهات أسعار النفط فى غضون تلك الاحداث أشار التقرير إلى أن متوسط السعر الحالى للنفط 73 دولار للبرميل، وانه قد بلغ اعلى مستوى له فى 2008 بحوالى 147 دولار للبرميل، ومن المتوقع مع بدء تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران فى نوفمبر 2018 وصول سعر البرميل لـ 90 دولار واذا استمرت اضرابات اغلاق المضيق بين ايران والولايات المتحدة من المتوقع وصول سعر البرميل إلى 150 او 200 دولار.

ويذكر أن شركة النقل البحرى السعودية تملك 93 ناقلة منها 46 ناقلة نفط عملاقة، وتمتلك أرامكو فيها نسبة 20% بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 22.5% من قيمة اسهم الشركة وقد حققت الشركة صافى ربح فى الربع الثانى من 2018 حوالى 185 مليون ريال سعودى، بينما تبلغ قيمتها السوقية 11.6 مليار ريال سعودى.