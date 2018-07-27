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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:03 م
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مياه الشرب بالمنيا: ما تردد عن اختلاط المياه بالصرف الصحي بمغاغة غير صحيح

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:04 م
مياه الشرب بالمنيا: ما تردد عن اختلاط المياه بالصرف الصحي بمغاغة غير صحيح عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن ما تردد حول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمدينة مغاغة غير صحيح، موضحة أنه لا يمكن عمليا اختلاط مياه الشرب والموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحي الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب وبدون أي ضغوط.

وكشف الدكتور إبراهيم خالد رئيس الشركة عن مراقبة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، من خلال ثلاثة أنظمة للمراقبة، والتي هي "نظام المراقبة والتقويم" وهو نظام التشغيل بمعرفة معمل المحطة والذي يقوم بأخذ عينات من مراحل المعالجة والمياه النهائية المنتجة كل ساعتين وتحليلها داخل المحطات وضبط عملية المعالجة والتشغيل، وكذلك "منظومة مراقبة الجودة" على نظام الإمداد بمياه الشرب وذلك طبقا لخطط وبرامج زمنية لجمع وتحليل العينات من المحطات والخزانات والشبكات والتي يتم إعدادها علي مستويين، الأول علي مستوي الفرع بمعرفة المعمل الرئيسي لمياه الشرب بالفرع، وثانيا علي مستوي الشركة بمعرفة الإدارتان العامتان للمعامل المركزية ولمراقبة الجودة، فضلا عن الشركة القابضة والجهات الصحية والرقابية والمتمثلة في مديرية الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب وجهاز شئون البيئة.

وأكد، أنه فور تردد الشائعة فتحت لجنة من الشركة والصحة تحقيقا حول الأمر، وتحليل عينات بمعامل الصحة ومعامل الشركة، وتم تحليل عينات بالموقع، وأكدت نتائج التحليل مطابقة المياه للمعايير الصحية.

وأكدت الشركة ، أنها لا تدخر جهدا في تحسين خدماتها حرصا علي الصحة العامة للمواطنين وعلي تأدية رسالتها، لذا تهيب بالأهالي عدم الاستماع لمثل هذه الشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها، والشركة مستعدة للرد علي أي استفسار علي الخط الساخن 125، وعلى التليفون الأرضي "0862339919 - 086233990" والموقع الرسمي للشركة علي شبكة المعلومات" pr_minia@yahoo.com".

 

 


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