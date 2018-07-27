مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طفل، بقرية سبك الأحد التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء.

كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، إخطارمن مستشفى جراحات اليوم الواحد بإستقبالها الطفل "ع .ا. ع." 7 عاما ومقيم قرية سبك الأحد دائرة المركز " جثة هامدة " متأثرا بإصابته بصعق كهربائى ، وبالإنتقال والفحص وسؤال والده 35 عاما حلوانى ومقيم بذات العنوان ،قرر أنه حال تواجد نجله بالمنزل قام بإمساك سلك الغسالة الكهربائية فصعقه التيار الكهربائى مما أدى إلى وفاته ونفى الشبهة الجنائية .

وبسؤال رجل الإدارة " س .م. ا. "و 69 عاما ومقيم بها أورى بمضمون ما جاء بأقوال والده، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.. أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 26864 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .