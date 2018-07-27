video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول لبنانى: لابد من ضمانات روسية وسورية بعدم التعرض للنازحين

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:33 م
مسئول لبنانى: لابد من ضمانات روسية وسورية بعدم التعرض للنازحين نازحين - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مستشار رئيس الوزراء اللبنانى لشئون النازحين نديم المنلا ، إن روسيا والحكومة السورية يجب أن تقدمان ضمانات بعدم التعرض للنازحين السوريين الذين سيعودون إلى الأراضى السورية وفقا للمبادرة الروسية فى هذا الشأن.

وقال "المنلا" – فى تصريحات له مساء اليوم - إن لبنان طلب أن تجرى عملية تنسيق أمنى ولوجيستى عبر الطرف الروسي، فى ملف عودة النازحين، وأن يكون هناك أيضا تنسيق من جانب الأمم المتحدة ممثلة فى مفوضية اللاجئين.

وأشار إلى أن هناك اعتقادا روسيا أن أعدادا كبيرة من النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية فى الوقت الحالي، سيعودون إلى سوريا خلال العام الأول من إقرار المبادرة الروسية.

وأوضح أن هذا الاعتقاد الروسى يستند إلى أن النازحين فى لبنان، مناطقهم فى سوريا ليست مدمرة بالكامل، وهو الأمر الذى يمكن معه العودة المنظمة فى وقت قليل.. لافتا إلى أن الطرف الروسى طلب إلى المجتمع الدولى أن يمول عملية إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة فى سوريا، وأنه ينتظر الرد على هذا الطرح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد مصر باجتماع "المحامين العرب" يطالب باعفاء نقابة سوريا من دفع الاشتراكات

الناشرين السوريين: نسبة المشاركة فى معرض سوريا للكتاب رسالة عن حالة الأمن

مندوب سوريا بمجلس الأمن: لا يوجد دليل على اتهام دمشق بتجنيد الأطفال

النازحين

روسيا

سوريا

السوريين

اللاجئين السوريين

اخبار سوريا

لبنان




لا تفوتك
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة