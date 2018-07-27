مسئول لبنانى: لابد من ضمانات روسية وسورية بعدم التعرض للنازحين

(أ ش أ)

قال مستشار رئيس الوزراء اللبنانى لشئون النازحين نديم المنلا ، إن روسيا والحكومة السورية يجب أن تقدمان ضمانات بعدم التعرض للنازحين السوريين الذين سيعودون إلى الأراضى السورية وفقا للمبادرة الروسية فى هذا الشأن.

وقال "المنلا" – فى تصريحات له مساء اليوم - إن لبنان طلب أن تجرى عملية تنسيق أمنى ولوجيستى عبر الطرف الروسي، فى ملف عودة النازحين، وأن يكون هناك أيضا تنسيق من جانب الأمم المتحدة ممثلة فى مفوضية اللاجئين.

وأشار إلى أن هناك اعتقادا روسيا أن أعدادا كبيرة من النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية فى الوقت الحالي، سيعودون إلى سوريا خلال العام الأول من إقرار المبادرة الروسية.

وأوضح أن هذا الاعتقاد الروسى يستند إلى أن النازحين فى لبنان، مناطقهم فى سوريا ليست مدمرة بالكامل، وهو الأمر الذى يمكن معه العودة المنظمة فى وقت قليل.. لافتا إلى أن الطرف الروسى طلب إلى المجتمع الدولى أن يمول عملية إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة فى سوريا، وأنه ينتظر الرد على هذا الطرح.