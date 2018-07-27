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ضبط 3438 هارب من أحكام وتحصيل 146 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:30 ص
ضبط 3438 هارب من أحكام وتحصيل 146 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  3438  هارب من أحكام منهم 1078 هارب من أحكام حبس جزئي، و175 هارب من حكم مستأنف، و2115 هارب من حكم غرامة، و64 حكم مخالفة و6 هاربين من جناية منهم متهم محكوم علية بالمؤبد فى قضية مخدرات الباقين متهمون فى قضايا سرقة وسلاح   كما تم تحصيل 146221  جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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