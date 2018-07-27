ضبط 3438 هارب من أحكام وتحصيل 146 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3438 هارب من أحكام منهم 1078 هارب من أحكام حبس جزئي، و175 هارب من حكم مستأنف، و2115 هارب من حكم غرامة، و64 حكم مخالفة و6 هاربين من جناية منهم متهم محكوم علية بالمؤبد فى قضية مخدرات الباقين متهمون فى قضايا سرقة وسلاح كما تم تحصيل 146221 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.