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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
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ضبط 1205 طن ملح فاسد ومجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:12 م
ضبط 1205 طن ملح فاسد ومجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية ملح فاسد
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى ـ أسماء على بدر
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نجحت مباحث تموين الإسكندرية فى ضبط مصنع لتعبئة ملح طعام مجهول المصدر، بداخله 1205 أطنان من الملح.

أكدت تحريات مباحث إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام "م.ص" المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة ملح الطعام فى برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة ملح الطعام داخل المصنع مُستخدماً ملح طعام مجهول المصدر وملح صخرى محظور طحنه وتعبئته كملح طعام داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية لإيهام المستهلكين بأنها منتجات عاليه الجودة لها علامة تجارية مُسجلة على غير الحقيقة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة من الإدارة العامة لشرطة التموين استهدفت المصنع، وتم ضبط المتهم وضُبط بحوزته بالمصنع 1205 أطنان من الملح منتج نهائى وخام وتحت التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

المضبوطات
المضبوطات
 
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

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ملح

ملح طعام فاسد

حملات تموينية

وزارة الداخلية

الاسكندرية




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