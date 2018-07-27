video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق بحوزته عملات أجنبية محظور تداولها خارج السوق المصرفية بالفيوم

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:03 م
ضبط سائق بحوزته عملات أجنبية محظور تداولها خارج السوق المصرفية بالفيوم اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب للجالي
إضافة تعليق

تمكنت مباحث قسم الاشتباه، والمعينة بخدمة قطاع تأمين الطريق الدائرى، بدائرة قسم ثان الفيوم، من ضبط سائق من قرية الغرق بمركز إطسا، بحوزته 31650 دولار أمريكى، و7500ريال سعودى، و2880  يورو و500 درهم إماراتى، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بتمكن تمركز أمني بتقاطع الطريق الدائرى مع مدخل طريق مدينة إطسا، من ضبط سيارة ملاكى الفيوم، ملك وقيادة " جمعة.ا.ع" (29 سنة-سائق)، ومقيم بقرية الغرق، بمركز إطسا، وبحوزته عملات نقدية مختلفة.

 تم ضبط 31650 دولار أمريكى، و7500ريال سعودى، و2880  يورو و500 درهم إماراتى، بقصد الاتجار، خارج السوق المصرفية، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وملابساتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة فى حملة بيطرية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة