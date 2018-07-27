ضبط سائق بحوزته عملات أجنبية محظور تداولها خارج السوق المصرفية بالفيوم

تمكنت مباحث قسم الاشتباه، والمعينة بخدمة قطاع تأمين الطريق الدائرى، بدائرة قسم ثان الفيوم، من ضبط سائق من قرية الغرق بمركز إطسا، بحوزته 31650 دولار أمريكى، و7500ريال سعودى، و2880 يورو و500 درهم إماراتى، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بتمكن تمركز أمني بتقاطع الطريق الدائرى مع مدخل طريق مدينة إطسا، من ضبط سيارة ملاكى الفيوم، ملك وقيادة " جمعة.ا.ع" (29 سنة-سائق)، ومقيم بقرية الغرق، بمركز إطسا، وبحوزته عملات نقدية مختلفة.

تم ضبط 31650 دولار أمريكى، و7500ريال سعودى، و2880 يورو و500 درهم إماراتى، بقصد الاتجار، خارج السوق المصرفية، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وملابساتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.