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صور .. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:05 ص
صور .. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة المحافظ يشهد إحتفالية الثقافة
الإسماعيلية – جمال حراجى – سيد فلاح
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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فعاليات الإحتفالية الفنية الكبيرة التى نظمها فرع ثقافة الاسماعيلية، تحت إشراف الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، والتى أقيمت على مسرح حديقة الشيخ زايد المفتوحة أمام مقر ديوان عام المحافظة، وذلك وسط حشد جماهيري كبير من مواطني الإسماعيلية وفى إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة

وحضر الإحتفالية كل من اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وتضمن برنامج الإحتفال تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية لفرقة ثقافة الإسماعيلية للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضى، ومجموعة إستعراضات غنائية لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية الموسيقية .

وأكد المحافظ  خلال كلمتة فى الحفل على أن ثورة يوليو 1952 كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التى خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعماروالتبعية، وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن ثورتي 25 يناير و30 يونيه هما امتداد لثورة يوليو والذى يؤكد على عظمة إرادة الشعب المصرى العريق وإصراره على إستكمال مسيرة التنمية والبناء خلف القيادة الرشيدة والموفقة للرئيس السيسى لتدعيم قواعد وأركان الدولة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحاور.

 

1-الفنان ماهر كمال اثناء الحفل
1-الفنان ماهر كمال اثناء الحفل

 

2- المحافظ يشهد إحتفالية الثقافة
2- المحافظ يشهد إحتفالية الثقافة

 

3- جانب من الحضور
3- جانب من الحضور

 

4- فرقة الموسيقى العربية
4- فرقة الموسيقى العربية

 

5- جانب من الحفل
5- جانب من الحفل

 


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