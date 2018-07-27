صور.. تليسكوب أمام مسجد مصطفى محمود لرصد ظاهرة الخسوف

كتب - إسماعيل رفعت - تصوير محمود فخرى

وضع المسئولون عن جامع مصطفى محمود، تليسكوب أمام المسجد بمنطقة المهندسين لرصد ظاهرة خسوف القمر، من قبل المصلين الذين توافدوا بكثافة لأداء صلاة الخسوف.

وتقيم وزارة الأوقاف صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء اليوم الجمعة بالمساجد الكبرى التى تحددها كل مديرية، بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث خسوف كلى وجزئى مساء الجمعة الموافق 27 / 8 / 2018م وتطبيقًا للسنة النبوية المشرفة.

وتنبه الوزارة حسب بيان لها، على إقامة الصلاة من خلال أئمتها المعتمدين وعدم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أى فعاليات دعوية بالمساجد.

وصلاة الخسوف سنة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ؛ وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان أو إقامة، وتؤدى ركعتين: بركوعين وسجودين، وهى صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.



















