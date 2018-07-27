صور.. البحوث الفلكية: التحديق فى القمر لحظة خسوفه الكلى قد يصيب العين بزغللة وقتية

أكد الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن النظر للخسوف الكلى للقمر الذى سيحدث بعد قليل لا يضر العين البشرية.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال ورشة عمل يعقدها معمل أبحاث الشمس بمرصد حلوان، قبل دقائق من الخسوف، أن التحديق فى القمر بلمعانه لفترة طويلة قد يصيب العين وقتياً ببعض الزغللة التى تنتهى بعد دقائق، ويمكن التخلص منها فوراً بوضع قطعة من الثلج أو أى شىء بارد على العين بعد غلق الأجفان.

وأشار إلى أنه من فوائد مثل هذه الظواهر الفلكية التفكر فى عظمة الخالق، ودراسة وتصوير بعض الأجرام السماوية التى تتطلب غياب القمر .