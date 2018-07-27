صور.. الاحتلال يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك

كتب : أحمد جمعة - تصوير أ ف ب

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك وحاصرت المصلين فى داخله.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد أطلقت قنابل الصوت على المصلين داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك، لتفريق المصلين خلال أداء صلاة الجمعة.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، أن حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك.



اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين



الاحتلال الإسرائيلى يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك



الاحتلال يعتقل فلسطينى



غلق أبواب المصلى القبلى