video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الاحتلال يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:44 م
صور.. الاحتلال يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلى يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك
كتب : أحمد جمعة - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك وحاصرت المصلين فى داخله.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد أطلقت قنابل الصوت على المصلين داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك، لتفريق المصلين خلال أداء صلاة الجمعة.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، أن حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك.

 

اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين
اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين

 

الاحتلال الإسرائيلى يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك
الاحتلال الإسرائيلى يغلق جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك

 

الاحتلال يعتقل فلسطينى
الاحتلال يعتقل فلسطينى

 

غلق أبواب المصلى القبلى
غلق أبواب المصلى القبلى

 

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل الصوت على المصلين داخل الأقصى

ننشر فيديو جديد لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين داخل الأقصى

شاهد.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الاحتلال الإسرائيلى

اغلاق الاقصى

المصلى القبلى فى الاقصى

اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة