صور.. آلاف السكان يهربون من مياه الفيضانات فى ميانمار

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

أجبرت الفيضانات التى اجتاحت ولاية كارين بميانمار، آلاف السكان على مغادة منازلهم جنوب شرق البلاد، هربا من الأمطار الغزيرة، بينما قدمت السلطات الميانمارية مساعدات إنسانية للمتضررين.

وقالت الشرطة فى ولاية كارين، إن مياه الفيضانات أجبرت آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم فى جنوب شرق ميانمار، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وضربت الأمطار الموسمية هذا الصيف كلا من الفلبين واليابان وميانمار وبنجلاديش، إلى جانب مناطق أخرى جنوب شرقى آسيا، فيما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، من أن تؤدى الأمطار الموسمية فى بنجلاديش إلى انتشار الأوبئة والمشاكل الأخرى فى مخيمات اللاجئين الروهنجيا.



الفيضانات فى ميانمار



جانب من هروب السكان من مياه الفيضانات فى ميانمار



سكان يهربون من مياه الفيضانات فى ميانمار