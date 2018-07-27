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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:34 م
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صحيفة أرجنتينية: شراء أمير قطر أرض 28 هيكتارا بالأرجنتين انتهاك للسيادة الوطنية

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:07 م
صحيفة أرجنتينية: شراء أمير قطر أرض 28 هيكتارا بالأرجنتين انتهاك للسيادة الوطنية تميم والإرهاب
كتبت فاطمة شوقى
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اعتبر موقع "ايه دى ان ريو نيجرو" الأرجنتينى شراء أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، أرض يبلغ مساحتها 28 هيكتارا من أرض بتاجونيا بريو نيجرو بالأرجنتين، انتهاكا جديدا للسيادة الوطنية، خاصة وأنها بجانب الأرض الشاسعة التى يمتلكها  الملياردير البريطانى الغامض جو لويس، المثير للجدل بسبب علاقاته مع إسرائيل الغامضة.

وأكد الموقع، أن شراء أمير قطر مساحة كبيرة من هذه الأرض المجاورة لجو لويس، استمرارا لمحاولات إضفاء الطابع الأجنبى على الأراضى، مشيرا إلى إمكانية وجود علاقة بين تميم وجو لويس الغامض، وهو ما يثير المخاوف فى الأرجنتين.

وشدد الموقع، على أنه لابد من عدم الاستسلام للأيدى الأجنية، وتجاوز هذا البيع حد تخصيص الأراضى الأجنبية الذى تحدده التشريعات الحالية.

وأضاف الموقع، أن الأموال القطرية التى تضخ للأرجنتين عبر العديد من الاتفاقيات تحيط بها شبهات "غسل الأموال"، موضحة أنه تم توقيع مذكرة تعاون اقتصادى بين الجانبين فى السابق تخالف اللوائح المعمول بها فى الأرجنتين، وذلك بعد شكوك أن تلك الأموال القطرية التى تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسيل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتى وصلت إلى المحكمة الاتحادية.


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