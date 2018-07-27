سفير الهند بالقاهرة:العلاقات مع مصر تشهد نموا متزايدا فى ظل الزيارات المتبادلة

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أشاد راهول كولشيرهث سفير الهند الجديد لدى مصر، بعمق العلاقات التاريخية والأزلية التى تربط بين البلدين فى شتى المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، والتى تشهد نموا متزايدا على كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة فى ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية للبلدين.

وقال السفير الهندى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء للشرق الأوسط - إن الزيارات العديدة والمتبادلة بين مسئولى الدولتين وأيضا بين رجال الأعمال تعكس الزخم الكبير فى الروابط بين البلدين ورغبتهما فى تعميق ودفع التعاون على جميع الأصعدة، لافتا إلى اللقاءات المتعددة بين قيادات البلدين، بما فى ذلك على هامش العديد من الاجتماعات الدولية.

وعدد كولشيرهث، العلاقات بين البلدين من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الهند مرتين، واستضافت نيودلهى اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية فى شهر مارس الماضى، والتى ترأسها وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الهندية سوشما سوارى، حيث تم خلالها مناقشة التعاون السياسى بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، بخلاف التعاون فى مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والفضاء.

وفيما يخص التبادل التجارى، اعتبر سفير الهند، أن حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر أفضل بكثير مقارنة بالماضى، لافتا إلى أن الشركات الهندية حريصة على الاستثمار فى مصر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات ما يقرب من 3 مليارات دولار، كما أن هناك بعض رجال الأعمال المصريين الذين يقيمون استثمارات فى الهند، وأوضح السفير الهندي، أن هناك إقبالا من جانب السائحين الهنود على زيارة مصر، متوقعا أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين نموا كبيرا فى ضوء الإرادة السياسية المشتركة.

وفى سياق متصل، أشاد كولشيرهث، بالمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حاليا، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واصفا تلك المشروعات بالمهمة للغاية، مؤكدا أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر وحركة التجارة العالمية، قائلا "مشروع محور قناة السويس مهم للغاية".

وحول العلاقات بين الهند وإفريقيا بوجه عام، أشار إلى منتدى الهند أفريقيا، معتبرا أن العلاقات قوية جدا، فهناك أعداد كبيرة من المواطنين الهنود يعيشون بأفريقيا، وأوضح كولشيرهث، أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يقوم حاليا بجولة إفريقية شملت أوغندا ورواندا، كما يشارك بقمة "البريكست" بجنوب إفريقيا، لافتا إلى أن الشراكة التنموية مع إفريقيا، حيث قامت الهند فى آخر قمة لمنتدى أفريقيا فى الهند بتخصيص خط ائتمان بشروط ميسرة بقيمة 10 مليارات و600 مليون دولار على هيئة منح مساعدة، كما يتم كل عام تدريب الآلاف من الشباب الأفريقى من خلال مجموعة متنوعة من البرامج.