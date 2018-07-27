ربة منزل تتهم زوجها بمحاولة قتلها بـ"السم" فى البحيرة

البحيرة : جمال ابو الفضل وناصر جوده

اتهمت ربة منزل بقرية اشليمية التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، زوجها بمحاولة قتلها بوضع "السم" لها فى كوب عصير بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من العميد محمد زايد مركز شرطة من"قسم السموم" باستقبال "ساره م ح " 21 عامًا ربة منزل ومقيمة بإشليميه دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول عقار سام.

بالانتقال وسؤالها اتهمت زوجها " سمير ح خ " 27 عامًا عامل، بوضع "السم" لها في كوب العصير، مما إدى إلى إصابتها بحالة إغماء وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

تم تحرير المحضر رقم 8782 ادارى 2018 إيتاى البارود، وبالعرض على النيابة العامة أمر مصطفى عبد الغفار وكيل النائب العام بسكرتارية محمد سمك عمل تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.