توريد 81 طن مخلفات لمصنع تدوير القمامة بمدينة سمسطا ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

قال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، إنه تم توريد 81 طن قمامة بمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوى.

وأشار إلى أن الكمية الموردة هى ناتج نظافة الشوارع وجمع القمامة من المنازل بسيارات الوحدة "التحسين" بشوارع محمود سليمان - الجلاء شارع الحرية - منطقة حى الفالوجا والشوراع المتفرع.