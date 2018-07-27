توريد 81 طن مخلفات لمصنع تدوير القمامة بمدينة سمسطا ببنى سويف

قال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، إنه تم توريد 81 طن قمامة بمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوى.
وأشار إلى أن الكمية الموردة هى ناتج نظافة الشوارع وجمع القمامة من المنازل بسيارات الوحدة "التحسين" بشوارع محمود سليمان - الجلاء شارع الحرية - منطقة حى الفالوجا والشوراع المتفرع.
وأضاف رئيس مدينة سمسطا فى بيان له اليوم الجمعة، أن الوحدة المحلية شاركت مع شرطة البيئية والمسطحات لرصد المخالفات البيئية، حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة بيئية بقرية الشنطور.
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