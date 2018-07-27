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بدء تلامس القمر مع ظل الأرض وإعتام بالكامل فى التاسعة والنصف مساء

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:44 م
بدء تلامس القمر مع ظل الأرض وإعتام بالكامل فى التاسعة والنصف مساء خسوف القمر
كتب محمود راغب
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بدأ منذ قليل تلامس القمر مع ظل الأرض و سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً في قرص القمر مع بعض النقصان في درجة لمعانه.
 
يأتى ذلك تزامنا مع الخسوف الكلى للقمر والذى يعد الخسوف الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين .
 
ويصبح الخسوف كلياً في الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض في الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى في منطة شبه الظل (التي لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.
 
ويتابع عدد كبير من الزائرين بمرصد حلوان الخسوف من خلال تليسكوبات مجهزة ودقيقة ، ويتابع البعض الآخر من خلال البث المباشر المذاع على شاشة العرض والتى تنقل  كافة مراحل الخسوف من التليسكوب الرئيسى، واستعان بعض الزائرين بنظارات معظمة لرصد الظاهرة .
 
والخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر ، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون .
 
 
 
 

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